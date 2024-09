60,9% das cidades do Litoral Norte terão mudanças nas prefeituras

No próximo dia 06 de outubro acontecerá o primeiro turno das Eleições Municipais. No Litoral Norte gaúcho, cerca de 393,2 mil eleitores vão as urnas escolher os prefeitos e vice-prefeitos para o quadriênio 2025-2028. Na disputa da Majoritária, 62 nomes disputarão o comando das 23 cidades da região.

Há menos de mês das Eleições, uma coisa é certa: teremos uma mudança significativa no comando das prefeituras do Litoral. Ao menos 60,9% dos municípios da região terão troca no Executivo. Dos 23 prefeitos atuais, somente nove tentarão a reeleição. Um que tentará permanecer no cargo é o prefeito de Osório Roger Caputi (MDB). Para isso, ele terá que derrotar o ex-prefeito osoriense Romildo Bolzan Júnior (PDT).

A situação é semelhante em outras cidades, como é o caso de Dom Pedro de Alcântara, onde o atual prefeito Xande (MDB) terá a disputa direta contra Eusebio Han Rodrigues (PP). Em Morrinhos do Sul, o duelo pela prefeitura também será entre MDB e PP. O candidato Zico (MDB) tentará evitar a reeleição de Marcos Venicios (Progressistas). Em Santo Antônio da Patrulha (SAP), o prefeito Rodrigo Massulo (PP) disputará nas urnas contra Ricardo Pires (MDB). Já em Xangri-lá, Celsinho Barbosa (PSDB) tentará a reeleição contra Cleomar (MDB).

Outros quatro prefeitos também tentarão a reeleição. Em Capivari do Sul, Leandro Monteiro (PDT) terá que derrotar Marco Cardoso (MDB) e Rodrigo Magni (Republicanos). Na cidade de Imbé, Ique Vedovato (MDB) precisará vencer Pierre Emerim (PT). Lembrando que Ique foi vice de Pierre quando ele comandou o Executivo imbeense. Além dos dois, Nilton da Presidente (PL) também está na disputa pela prefeitura do município.

Uma das duas únicas prefeitas do Litoral Norte do RS, Lola (PP) terá que derrotar Bruno (PT) e Jarbas (MDB) para seguir no Executivo de Três Forquilhas. Para fechar a lista dos prefeitos que tentarão reeleição, o osoriense Elimar Pacheco (PSDB) terá três adversários na disputa ao Executivo de Cidreira: Beto do Litoral (PSC), Carlos Fuhrd (PT) e Sessim (Avante).

MUDANÇAS NAS PREFEITURAS

Os outros 14 municípios terão mudança nas suas prefeituras, em sua maioria, devido aos atuais prefeitos não poderem concorrem devido a já estarem no seu segundo mandato. Tramandaí terá o maior número de candidatos a prefeito (5): Flavinho Corso (PDT), Geraldo dos Santos (União Brasil), Juarezinho (MDB), Professor Serginho (PT) e Valdir Borges (PL).

Em Arroio do Sal e Palmares do Sul serão quatro candidatos na disputa. Na primeira cidade, a briga será entre Diego Quadros (MDB), Luciano Pinto (Republicanos), Paulo Bianchi (PL) e Rocha (PSD). Já a disputa em Palmares será entre Ernesto Ortiz (Cidadania), Filipe Lang (PT), Régis da Netpal (PP) e Vânia Moraes (MDB). Vale ressaltar que Filipe é um dos investigados no desvio de doações aos moradores de Palmares, na época das enchentes. Ele chegou a ser preso após a Polícia encontrar uma arma em sua residência.

Em outros quatro municípios, a disputa será entre três candidatos. César Furim (MDB), Gilmarzinho (PDT) e Paulo Gomes (PT) tentarão vencer a disputa pelo Executivo de Balneário Pinhal. Em Maquiné, a votação será entre Adilson Bopsin (Republicanos), Luciano Alves (PDT) e Silvano Bopsin (PP). Em Terra de Areia a disputa pela Majoritária conta com os seguintes nomes: Julinho Witt (PP), Marcos Fabrício (PT) e Osvaldo Mattos (MDB). Já Delci Dimer (MDB), Matheus (União Brasil) e Nasser (PP) estão em busca do comando da prefeitura de Torres.

Para fechar a disputa pelas prefeituras da região, outras sete cidades terão somente dois candidatos. Destaque para Itati, que terá um duelo feminino na luta pelo comando do Executivo local: Jussara Bobsin (MDB) Vs Madalena (PP). A seguir, veja os candidatos a prefeito nos demais municípios do Litoral Norte:

Capão da Canoa: Pardal (PDT) Vs Valdomiro (Republicanos);

Caraá: Bolívar Gomes (PSDB) Vs Tissiano Jobim (MDB);

Mampituba: Beto Roldão (PSDB) Vs Marta (MDB);

Mostardas: Gilnei Nazareth (PP) Vs Marne Vitorino (PSDB);

Tavares: Marico (MDB) Vs Pretinho (PP);

Três Cachoeiras: Fabiana (PP) Vs Zé Paulo (MDB).

Prefeitura de Osório é uma das nove na região que pode ter reeleição da disputa da Majoritária.

Fotos: Divulgação