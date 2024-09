Chama Crioula chega ao Litoral Norte

OSÓRIO – Após 28 dias e1.150 quilômetros depois, a Chama Crioula chegou no município na última sexta-feira (6). Liderada pelo coordenador da 23ª Região Tradicionalista (RT), Edson Sana, a caravana, composta por 22 cavaleiros, 15 automóveis, seis caminhões e 12 reboques, saiu de Alegrete (Fronteira Oeste) no último dia 19 de agosto. De Osório, a Chama será distribuída pela região, sendo levada até as cidades catarinenses de Passo de Torres e Sombrio.

A entrega da Chama marca a abertura dos Festejos Farroupilhas. No município ocorrerá uma programação especial, entre os dias 13 e 20 de setembro. A cerimônia de abertura está marcada para às 18h de 13/09, no Parque de Rodeios e Eventos Jorge Dariva e contará com a presença da 1ª Prenda do RS, Isabella Nunes.

Na sequência, será dado início as provas campeiras, que seguirão até o dia 19 deste mês. Além das provas, o Parque de Rodeios também receberá shows, bailes, apresentações artísticas e culturais, entre outras atividades. Já o encerramento da programação acontecerá no dia 20 de setembro. Às 15h, haverá o tradicional Desfile Farroupilha, no Centro da cidade. E, logo em seguida, haverá a entrega da premiação aos campeões das provas campeiras. Lembrando que o homenageado dos Festejos Farroupilhas deste ano será José Volmir Cardoso (Pitoco).



Foto: Divulgação