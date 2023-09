Produtor de Osório vence Exposição de Orquídeas

OSÓRIO – A Exposição Nacional de Cattleya intermedia de Gramado, na Serra, anunciou na última sexta-feira (15), os premiados de sua 19ª edição. Os vencedores foram revelados em uma cerimônia realizada no Centro de Eventos Expogramado, onde aconteceu a Exposição das Orquídeas.

Milton de Castro Linhares, do Orquidário Linhares, recebeu o Troféu Orquídea de Ouro. Além do osoriense, também foram premiados: Orquidófilos Reunidos (Caxias do Sul), com o Troféu Associação, e Anilto Montanha, do Círculo Orquidófilo (Orleans-SC), com o Troféu Orquidófilos. Além disso, também foi entregue o Troféu Dr. Carlos Nelz, a Eleandro Rech, prêmio dado a orquidófilos de destaques, que lutam em favor da orquidofilia.

CONCURSO

O julgamento das orquídeas expostas é feito pelo corpo de juízes da Federação Gaúcha de Orquidófilos (FGO), com avaliação de diferentes categorias de orquídeas, sendo a principal família as das Cattleya intermedia, julgadas em suas 17 variações de cores. Além da cor, também são avaliados aspectos como a estrutura da planta, o vaso e o cultivo.

EVENTO

Organizado pelo Núcleo de Orquidófilos de Gramado (Nogra), com apoio da prefeitura Municipal de Gramado e da FGO/RS, a 19ª Exposição Nacional de Cattleya intermedia de Gramado segui até domingo (17). Além das orquídeas da espécie Cattleya intermedia, nativas do RS, os visitantes também puderam acompanhar a 2ª Mostra de Bonsai Paranhana, além das palestras do 7º Encontro Orquidólogo e Orquidófilo de Gramado.