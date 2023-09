Suspeito de agredir adolescente em saída de festa é preso

A Brigada Militar (BM) prendeu na manhã de sábado (16), um homem suspeito de agredir uma adolescente em Cidreira. Segundo a BM, os Policiais Militares (PMs) foram acionados para atender a ocorrência em um estabelecimento localizado no bairro Costa do Sol, na Avenida Mostardeiro.

Quando os agentes chegaram ao local, a vítima, que não teve a idade divulgada, relatou que, ao sair de uma festa, um indivíduo teria roubado o seu celular. Além disso, a menor ainda afirmou que ele teria a agredido e a ameaçado com uma arma. Em seguida, o sujeito fugiu em uma caminhonete Eco Sport, com placas de Terra de Areia.

Imediatamente, os PMs iniciaram buscas na região e conseguiram localizar o automóvel, próximo dali, com dois jovens. O suspeito de agressão, ao perceber a presença dos brigadianos, entrou no carro e começou a fugir, só parando após bater a caminhonete em uma estrutura de madeira, que estava no canteiro central da via. O condutor, que não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH), ainda tentou fugir a pé, mas desta vez, foi capturado e preso.

No carro foi encontrado o celular roubado, o qual foi devolvido, posteriormente, a proprietária. Já a arma mencionada pela menor para ameaça-la, não foi localizada. Diante dos fatos, o indivíduo foi levado à Delegacia de Polícia (DP), onde foi reconhecido pela vítima. Após registro de ocorrência, o homem, que já possuía antecedentes por furto, roubo e apropriação imprópria, foi conduzido ao sistema prisional, onde permanecerá a disposição da Justiça.