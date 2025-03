Secretaria Municipal de Assistência Social recebe cestas básicas

OSÓRIO – A secretária municipal de Assistência Social, Luana Oliveira, juntamente com o servidor Roberto Nunes Oliveira, esteve visitando as dependências da Escola de Formação e Especialização de Soldados (Esfes) da cidade, localizada no bairro Caiu do Céu, às margens da BR-101. Durante a visita, realizada na quarta-feira (26), foram entregues 10 cestas básicas. Os alimentos foram recolhidos pelos alunos-soldados da Esfes e serão destinados a famílias do município em situação de vulnerabilidade social.

CRÉDITO: PMO