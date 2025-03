Senac oferece curso de Assistente Administrativo

OSÓRIO – O Senac, por meio do Programa Senac de Gratuidade (PSG), está com inscrições abertas para o curso de Assistente Administrativo. O PSG tem por objetivo garantir o acesso à educação profissional de qualidade para pessoas de baixa renda. A oferta compreende educação profissional de qualidade para que milhares de pessoas possam realizar seus estudos e ter mais oportunidade de trabalho e emprego.

Ao todo, são 25 vagas disponíveis. As inscrições devem ser feitas pelo site do PSG (www.sesc.com.br/institucional/programa-de-comprometimento-e-gratuidade-pcg) até o dia 11 de abril. Para se inscrever é necessário ter 15 anos ou mais e Ensino Médio incompleto.

As aulas iniciam no dia 05 de maio e serão realizadas nas segundas, quartas e sextas-feiras, das 19h às 22h. A carga horária é de 160 horas. Ao longo do curso, o aluno irá aprender a realizar atividades relacionadas aos processos jurídicos, de gestão de pessoas, logística, marketing, comercialização e finanças de uma organização. Além disso, o curso prepara o profissional para atuar em empresas públicas e privadas e para empreender como assistente autônomo.

Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp: (51) 9006-4714.