Traficantes são presos no Litoral Norte

A Brigada Militar (BM) segue intensificando as ações de combate ao tráfico de drogas e em todo o Litoral Norte. Na noite de segunda-feira (24), dois homens foram presos pelos agentes do 8º Batalhão de Polícia Militar (BPM) durante ações no município de Osório.

De acordo com a BM, os Policiais Militares (PMs) realizavam patrulhamento no bairro Albatroz, quando avistaram um indivíduo em atitude suspeita e resolveram abordá-lo. Com o sujeito, de 32 anos de idade, foram apreendidas 72 pedras de crack.

Pouco tempo depois, os PMs foram acionados após receberem uma denúncia de que um automóvel Corsa estaria realizando tele-entrega de entorpecentes em diferentes pontos da cidade. Durante as buscas, os brigadianos conseguiram localizar o veículo suspeito trafegando no bairro Pitangas e efetuaram a abordagem.

O carro estava sendo conduzido por um homem de 21 anos. Com ele foram 11 porções de cocaína. Além disso, os policiais também apreenderam uma balança de precisão, um aparelho celular, objetos para embalar as drogas, além de uma quantia em dinheiro.

Diante dos fatos, os dois traficantes foram presos e levados à Delegacia de Polícia (DP) de Osório, onde foram registradas as ocorrências.

Em outra ação em Osório, foram apreendidos dinheiro, objetos e drogas no bairro Pitangas.

GRANDE APREENSÃO

Na manhã de terça (25), os agentes do 8º BPM prenderam mais dois indivíduos por tráfico na região, desta vez em Cidreira. Após denúncias de tráfico no bairro Antenas, os PMs realizaram buscas e flagraram quando um homem entregou uma sacola plástica para uma mulher em frente à residência.

Com a mulher, de 49 anos, foram encontradas 52 pedras de crack e 256 porções de cocaína. Já com o homem, foram apreendidas mais 278 pedras de crack e 881 porções de cocaína. Segundo a Brigada, o criminoso, de 34 anos, tem passagens por homicídio.

Ao todo, foram recolhidas 1.467 porções de entorpecentes. Além disso, também foi apreendido um celular. No final, o casal foi detido e conduzido a DP de Cidreira para registro de ocorrência.

Ação em Cidreira apreendeu celular e cerca de 1,5 mil porções de drogas.

OUTRAS PRISÕES

Os agentes do 2º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPAT) foram acionados na madrugada de quarta-feira (26), após receberem informações de que um casal estaria traficando em Tramandaí. Durante buscas na cidade, os policiais localizaram os suspeitos no bairro São Francisco II.

No momento da abordagem, a dupla tentou fugir, mas acabou sendo capturada. O homem, de 43 anos, e a mulher, de 35 anos, foram detidos carregando um celular, 22 porções de crack, embalagens para armazenar as drogas e uma quantia em dinheiro. Não bastasse isso, em consulta ao sistema, foi constatado que o homem estava foragido da Justiça.

Diante dos fatos, a dupla, que já possuía passagens por furto e tráfico, foi presa e levada a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) de Tramandaí, onde foi registrada ocorrência.

Casal foi preso em Tramandaí com dinheiro, objetos e 22 porções de crack.

CRÉDITOS: BM