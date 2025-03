Veículo com placas clonadas é apreendido pela BM

OSÓRIO – Os agentes da Força Tática do 8º Batalhão de Polícia Militar (BPM) foram acionados na tarde de quarta-feira (26), após receberem informações de que um automóvel GM/Corsa Hatch com as placas clonadas estaria trafegando pela BR-290 (Freeway). Após buscas na região, o automóvel foi abordado no quilômetro 10 da rodovia.

Em consulta ao sistema, os Policiais Militares (PMs) confirmaram que o carro estava com os sinais de identificação adulterados. De acordo com a Brigada Militar (BM), o Corsa estava em situação de furto e/ou roubo. Durante a abordagem, os Policiais Militares (PMs) encontraram no Corsa um aparelho celular e R$ 1.529,00 (mil quinhentos e vinte e nove reais).

O condutor do automóvel chegou a relatar aos brigadianos que estaria levando o veículo para o estado do Paraná (PR). Enquanto ao dinheiro, ele não informou a origem da quantia. Diante dos fatos, o homem, que não teve a idade divulgada, foi preso em flagrante. Ele foi levado a Delegacia de Polícia (DP) de Osório, onde foi registrada ocorrência. Já o carro foi recolhido e, posteriormente, será devolvido ao proprietário.

Ação em Osório apreendeu celular e mais de 1,5 mil reais em dinheiro.

CRÉDITOS: BM