Projeto que cria ‘Rota das Bananas’ é aprovado por Comissão da Assembleia Legislativa

A Comissão de Economia, Desenvolvimento Sustentável e do Turismo da Assembleia Legislativa do Estado (AL-RS) aprovou na manhã de quarta-feira (26), o Projeto de Lei (PL) no 525/2023. O texto é de autoria do deputado Luciano Silveira (MDB) e institui o roteiro turístico ‘Rota das Bananas’.

Segundo o parlamentar, a criação do roteiro tem como objetivo “identificar e reconhecer o potencial do Litoral Norte, envolvendo o Governo do Estado, governos municipais, a sociedade civil, produtores, entidades e empresas, numa construção ampla que torne o cultivo da banana e seus subprodutos fonte de estímulo ao turismo regional, ao cooperativismo e à produção agroindustrial”, declarou Silveira.

Além de promover desenvolvimento econômico para a região e gerar muitos postos de trabalho, a banana faz parte da cultura do Litoral e é característica marcante principalmente dos municípios localizados na encosta da Serra, às margens da BR-101. A ‘Rota das Bananas’ é composta por 12 municípios: Caraá, Dom Pedro de Alcântara, Itati, Mampituba, Maquiné, Morrinhos do Sul, Osório, Santo Antônio da Patrulha, Terra de Areia, Torres, Três Cachoeiras e Três Forquilhas.

Lembrando que, após passar pela Comissão, o PL 523/2023 deverá ir a votação no Legislativo gaúcho e, caso seja aprovado, irá para sansão do governador Eduardo Leite, passando a valer assim que for publicado no Diário Oficial do Estado.

Deputado Luciano é proponente do PL.

