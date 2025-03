Prefeitura realiza manutenção em poço do Morro da Borússia

OSÓRIO – A prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Pecuária, realizou na última sexta-feira (21), manutenção da bomba que compõe um dos poços artesianos comunitários que abastecem o Morro da Borússia. Na ocasião, foi realizada a retirada da bomba do poço, sendo providenciada a sua recolocação.

De acordo com a prefeitura, durante o trabalho, foi disponibilizado um caminhão-pipa para abastecer os moradores da região. Localizado na Goiabeira, a estrutura leva água para cerca de 50 famílias do distrito, incluindo as localidades de Baixada, Figueira e Goiabeira de Cima.

REUNIÃO

Já nesta quarta (26), membros das localidades se reuniram com a secretária de Meio Ambiente, Lourdes Helena Goulart. O encontro serviu para discutir sobre o funcionamento de outras estruturas de abastecimento de água, como por exemplo, as redes, as quais são antigas e precisam ser substituídas. Após a reunião, “ficou acertado que será feita uma análise com o setor de engenharia da Secretaria, quanto às melhorias na rede de distribuição de água”, informou a secretária.

Moradores participaram de reunião com a secretária de Meio Ambiente, Lourdes Helena.

CRÉDITO: PMO