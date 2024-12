Secretaria de Saúde de Osório recebe prêmio Salvador Celia

A Casa da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa) está recebendo a 22ª Semana Estadual do Bebê e o 18º Seminário da Primeira Infância. Na segunda-feira (25), durante a abertura dos dois eventos, ocorreu a entrega do prêmio Salvador Celia. A premiação foi entregue pelo governador em exercício, Gabriel Souza, e pela secretária estadual de Saúde, Arita Bergmann.

A iniciativa do programa Primeira Infância Melhor (PIM), que chegou a sua 14ª edição, visa à valorização das boas práticas de visitação domiciliar junto às famílias e comunidades atendidas. Ela leva o nome do reconhecido psiquiatra infantil que dedicou parte da sua vida a estudar e promover ações de cuidado a bebês, crianças e famílias.

O prêmio neste ano foi na modalidade Relato de Experiência em Vídeo. Dos 115 concorrentes, 11 foram selecionados, incluindo dois do Litoral Norte gaúcho. Na categoria Visitador, o trabalho premiado na Macrorregião Metropolitana foi ‘Aldeia Sol Nascente: Osório’. A visitadora Patricia da Silva subiu ao palco para receber o prêmio. Além do certificado e do troféu, ela também ganhou um tablet.

Além de Patrícia, outra servidora da saúde do Litoral também foi contemplada com o prêmio. Também na Macrorregião Metropolitana, Aline da Costa Viana (Torres) foi premiada na categoria Agente Comunitário pelo trabalho intitulado ‘A importância de uma infância saudável’.

CRÉDITO

Alina Souza