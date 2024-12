Reunião com governador em exercício discute recuperação da ERS-484

Uma comitiva liderada pelo deputado estadual Luciano Silveira (MDB) esteve no Palácio Piratini, na segunda-feira (25), onde se reuniu com o governador em exercício Gabriel Souza. O encontro contou com a presença do diretor-geral do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), Luciano Faustino.

Na ocasião, foi discutida a retomada das obras de recuperação da ERS-484, que conecta a localidade de Barra do Ouro, em Maquiné, ao município de São Francisco de Paula. A rodovia, que desempenha um papel estratégico para a mobilidade da região, foi gravemente afetada pela enchente de maio, deixando a comunidade local em uma situação de grande dificuldade.

Durante a reunião, foi discutido o convênio que possibilitará a retomada das obras de recuperação, cuja assinatura está prevista para os próximos dias. “A recuperação da ERS-484 é uma demanda urgente da comunidade, que há meses enfrenta os impactos de uma estrada devastada pelas enchentes. Continuaremos acompanhando de perto para garantir sua execução”, afirmou Luciano Silveira.

Na próxima semana, o parlamentar irá visitar o trecho da rodovia para acompanhar de perto o andamento dos trabalhos e reforçar o diálogo com a comunidade sobre as melhorias necessárias.

OUTRAS DEMANDAS

Ainda em Porto Alegre, Luciano Silveira, acompanhado de uma comitiva de Balneário Pinhal, esteve reunido com Gabriel Souza para tratar de melhorias na infraestrutura viária do acostamento da RS-040, outra rodovia que corta o Litoral Norte. Na ocasião, a Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) anunciou o investimento de R$ 1,7 milhão na ERS-040, além da construção de uma rótula na ERS-786 (Interpraias).

Por fim, o deputado ainda acompanhou o prefeito de Arroio do Sal, Flávio Angst (Bolão), no Comando Geral do Corpo de Bombeiros Militar para discutir detalhes da Operação Verão. Após as reuniões, Silveira embarcou para Brasília (DF) onde terá uma série de agendas com prefeitos para tratar de pautas da região.

EMENDA

A Secretaria Municipal de Saúde de Imbé irá adquirir um novo veículo para o transporte de pacientes que fazem hemodiálise. O automóvel será comprado com dinheiro de emenda parlamentar destinada pelo deputado Luciano Silveira. Conforme a secretária Magda Dörr, a compra tem por objetivo garantir ainda mais conforto e agilidade no atendimento às pessoas que utilizam do tratamento, além de manter a frota atualizada.

CRÉDITO

Paulo Joel