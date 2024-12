Prefeitos do Litoral buscam recursos em Brasília

Deste o início de novembro, está sendo realizado em Brasília (DF), o Seminário Novos Gestores 2025-2028. O evento é realizado pela Confederação Nacional dos Municípios (CNM) e voltado para os novos políticos eleitos nas Eleições Municipais deste ano.

O objetivo é promover uma gestão eficiente por parte dos novos governantes eleitos, compartilhando conhecimento por meio de troca de informações e experiências. Durante os seminários são apresentados técnicas e exemplos de boas práticas de governança municipal, possibilitando o desenvolvimento dos Municípios e uma melhor prestação de serviços à população.

Nesta semana, ocorreu o seminário para os prefeitos eleitos no Rio Grande do Sul. O evento contou com a participação de políticos do Litoral Norte gaúcho, que aproveitaram a estadia na capital do país para buscar recursos para a região. O prefeito de Tramandaí, Luiz Carlos Gauto, se reuniu com a coordenadora-geral de Assuntos Legislativos, Thais Medeiros. O encontro abordou temas importantes, como a captação de recursos junto ao Ministério do Turismo para a realização da Festa do Peixe e a pavimentação da Avenida Beira-Mar até a Zona Sul da cidade. Já em reunião com o senador Hamilton Mourão e a deputada Federal Franciane Bayer foi encaminhada uma solicitação de emenda parlamentar para viabilizar a construção de um prédio moderno para a Guarda Municipal de Tramandaí (GMT).