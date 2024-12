Suspeito de homicídio é preso no Litoral

A Polícia Civil (PC) prendeu na quarta-feira (27), um homem. O indivíduo, que não teve a identidade divulgada, é suspeito de ter matado Yuri Monteiro da Rocha. A vítima, de 26 anos, morreu após se envolver em um tumulto em um bar, na cidade de Lajeado, no Vale do Taquari.

O caso ocorreu no bairro Americano, no dia 16 deste mês. Yuri chegou a ser socorrido e levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo dois dias depois. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia (DP) de Lajeado e, desde então, a PC realizava buscas pelos envolvidos no crime. Durante os trabalhos, os policiais conseguiram localizar o suspeito no Litoral Norte gaúcho. Após buscas em dois endereços, o homem foi preso. Ele foi ouvido e encaminhado a Penitenciária Modulada Estadual de Osório (PMEO), onde seguirá a disposição da Justiça.