São João disponibiliza exames rápidos de saúde

Com uma estrutura consolidada de consultórios farmacêuticos e uma equipe qualificada, a Rede de Farmácias São João realiza diversos exames rápidos de sangue que ajudam a detectar doenças importantes como diabetes, dislipidemias, covid, dengue, influenza, função da tireoide, próstata e até identificar a gravidez. Com esse serviço de saúde, a São João, promove saúde para seus clientes e contribui com o sistema de saúde das comunidades em que está inserida. Confira os exames rápidos oferecidos pela Rede São João:

Exame Hemoglobina Glicada (HbA1C – Diabetes)

Este teste analisa a média dos níveis glicêmicos (açúcar no sangue) dos últimos 3 a 4 meses. É utilizado principalmente para monitoramento de pacientes diabéticos para avaliar a efetividade do tratamento realizado. Também pode ser utilizado em pessoas sem diagnóstico prévio de diabetes, como parâmetro complementar para rastreamento em saúde. O exame pode ser realizado a qualquer momento, sem necessidade de jejum prévio.

Exame Dengue Antígeno e Anticorpo

Detecta a presença do vírus da dengue, tanto antígenos (NS1) quanto anticorpos (IgM/IgG). A presença de NS1 no sangue é um marcador precoce da infecção aguda pelo vírus da dengue, geralmente dentro dos primeiros dias de sintomas. Os anticorpos IgM geralmente são detectados alguns dias após o início dos sintomas e podem indicar uma infecção recente. Os anticorpos IgG aparecem mais tarde e podem indicar uma infecção passada ou uma exposição prévia ao vírus da dengue.

Exame Perfil Lipídico (Colesterol Total, HDL, LDL e Triglicerídeos)

É um conjunto de exames que ajuda a avaliar os níveis de gorduras no seu corpo, como colesterol e os triglicerídeos (gorduras importantes para o funcionamento do organismo, mas em excesso geram condições clínicas graves). O exame quantifica as diferentes frações lipídicas (gorduras) no sangue: Colesterol Total, triglicerídeos, HDL (conhecido como colesterol “bom”) e LDL (conhecido como colesterol “ruim”).

Exame TSH (função da Tireoide)

Quantifica o nível de hormônio estimulante da tireoide. A dosagem desse hormônio é direcionada para triagem de distúrbios da tireoide em pacientes com sintomas suspeitos e monitora pacientes já diagnosticados e em tratamento de hipotireoidismo e/ou hipertireoidismo.

Exame Beta HCG (Gravidez)

Exame de sangue que quantifica a presença do hormônio gonadotrofina coriônica humana (HCG), que só é produzido quando a mulher está grávida ou possui alguma alteração hormonal grave. Este exame é mais preciso e confiável que o qualitativo de urina.

Exame PSA (Próstata)

É um exame de sangue que ajuda a detectar problemas na próstata, uma glândula localizada abaixo da bexiga em homens. PSA (Antígeno Prostático Específico) é usado na detecção precoce de condições como hiperplasia prostática benigna (um aumento benigno da próstata) ou risco de câncer de próstata. É indicado para homens entre 45 e 70 anos; existem alguns requisitos de preparo para realizar esse exame, consulte nossos farmacêuticos.

Exame Coronavírus+Influenza+VSR

Detecção rápida de antígenos presentes em infecções agudas respiratórias causadas pelo coronavírus (Covid-19) e Influenza A e B e Vírus Sincicial Respiratório (VSR).

SÃO JOÃO

Com mais de 1,1 mil lojas, ela está presente nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Conforme ranking da Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias (Abrafarma), a Rede de Farmácias São João é a maior empresa do segmento no Sul do Brasil e a quarta maior rede varejista de medicamentos do país.

CRÉDITO: Divulgação