Time do Litoral vence duas competições na Argentina

Nos últimos dias, a equipe do Alcasoccer esteve na cidade de Ayacucho, na Argentina, para participar de duas competições de Futebol 7. No final, o time feminino de Capão da Canoa, único representante brasileiro, se sagrou campeão da Super Copa América 2025 e da F7 Cup Dorada Ayacucho, sendo que nessa última, o Alcasoccer terminou com a Goleira Menos Vazada: Iane Santos e a Melhor Jogador do Campeonato: Tau Ribeiro.

Não é de hoje que a equipe de Capão vem se destacando no cenário do Fut 7. No ano passado, o time já havia se sagrado Campeão Gaúcho e da Libertadores, sem contar outros títulos de menor expressão. Além do Society, a equipe se alterna em outras modalidades, como o Futsal e Beach Soccer (Futebol de Areia), aonde também acumula troféus. Vale ressaltar que o Alcasoccer não recebe nenhum incentivo público, sobrevivendo apenas de “amor à camisa”.

Iane recebeu prêmio de Goleira Menos Vazada.

Tau foi escolhida a Melhor Jogadora da competição.

CRÉDITOS: Divulgação