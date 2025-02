Três pescadores desaparecem em lagoa da região

Os agentes do Corpo de Bombeiros Militar (CBM) seguem as buscas pelos três pescadores desaparecidos durante a tarde de domingo (23), em Palmares do Sul. De acordo com o CBM, o trio teria saído para pescar na Lagoa do Casamento e deveria desembarcar no Porto dos Pescadores, por volta do meio-dia de domingo, o que não aconteceu.

Os homens, que têm 40, 50 e 58 anos de idade, estariam abordo de um barco de alumínio, o qual possuía apenas dois coletes salva-vidas. Ainda segundo informações, dos três desaparecidos, apenas um sabia nadar. Os trabalhos de busca seguiram durante a manhã de segunda-feira (24). Com auxílio de embarcações e de um helicóptero, os bombeiros conseguiram localizar dois dos tripulantes.

Conforme o CBM, os dois homens estavam junto ao barco virado, em uma parte mais rasa da lagoa, a cerca de dois quilômetros da margem. Já o terceiro pescador foi encontrado por um guarda-vida caminhando no entorno da lagoa. Após o naufrágio, causando pelo vento forte, ele teria conseguido se agarrar em uma boia e conseguido seguir até uma das margens. Após o resgate, os três pescadores foram levados para receber cuidados médicos e passam bem.

