Governador autoriza contração de agentes para o Case de Osório

OSÓRIO – Na última sexta-feira (21), o governador Eduardo Leite autorizou a contratação de 108 agentes socioeducadores aprovados no concurso público de 2022. O edital inicial previa 50 vagas, mas o Governo gaúcho decidiu ampliar o número de contratações diante da necessidade de suprir a demanda e da previsão de abertura de novas unidades.

Parte dos novos agentes será destinada ao Centro de Atendimento Socioeducativo (Case) do município, o qual está com suas obras em fase final. Vale ressaltar que a inauguração da Unidade ainda segue sem uma data definida. Enquanto as obras do novo Centro não são concluídas, os menores infratores do Litoral Norte gaúcho continuam sendo transferidos para a Porto Alegre

O Case de Osório está sendo construído no Loteamento Serramar, as margens da ERS-030. Localizado em um terreno de 31,8 mil metros quadrados (m2), o novo Centro contará com uma área construída de 4,6 mil m2. Com investimento de R$ 27.375.220,00 (vinte e sete milhões trezentos e setenta e cinco mil duzentos e vinte reais), ele contará com espaço destinado à escola, oficinas, quadra de esportes, palco multiuso, salas para atendimentos da área da saúde e prédio administrativo, podendo comportar até 60 jovens.

CRÉDITO: Divulgação