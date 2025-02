A Interiorização e a educação para o trabalho

Susana Kakuta – Diretora-geral do Senai-RS, Sesi-RS e do Iel-RS.

A interiorização é um dos pilares da gestão do presidente Claudio Bier à frente do Sistema Fiergs. Esse movimento simboliza o forte compromisso do dirigente em estar próximo das realidades e necessidades da indústria em todas as regiões do Rio Grande do Sul. A proposta é fortalecer os laços com as comunidades, assegurando um desenvolvimento industrial abrangente. Cada avanço nesse setor reflete-se positivamente nas cidades e regiões, beneficiando diretamente os moradores e contribuindo para a melhoria da qualidade de vida.

A unificação das gestões do Senai-RS, Sesi-RS e IEL-RS vai além de uma simples mudança administrativa proposta pelo presidente. Representa um compromisso com a preparação da força de trabalho, a inovação, a competitividade industrial e o bem-estar dos trabalhadores e suas famílias. Essa integração reforça a missão de oferecer uma educação voltada para a geração de PIB no Rio Grande do Sul, alinhando-se às demandas do mercado e das indústrias locais.

Os desafios são grandes, mas também motivadores. As projeções do Mapa do Trabalho Industrial 2025-2027 indicam a necessidade de qualificar 14 milhões de pessoas para ocupações industriais nos próximos quatro anos. Esses números destacam a importância de investir em programas de capacitação que preparem os jovens e os habilitem para ocupar posições estratégicas na indústria.

Nesse contexto, o Senai-RS consolida-se como uma alternativa essencial para a formação profissional e a inserção de jovens no mercado de trabalho. A pesquisa “Sistema de Acompanhamento de Egressos do Senai 2022-2024” revela que 95,3% das indústrias gaúchas preferem contratar profissionais formados nos cursos técnicos da instituição. Além disso, a satisfação dos ex-alunos é evidente: 99,5% dos entrevistados recomendariam os cursos que realizaram.

Assim, convido todos a se unirem ao Sistema FIERGS nessa jornada fundamental, que promove educação de qualidade e impulsiona o desenvolvimento regional. Juntos, podemos abrir portas para um futuro mais próspero e capacitado.

