Quatro cães são resgatados durante Operação da Polícia

OSÓRIO – A Polícia Civil (PC) deflagrou na manhã da última quinta-feira (20), mais uma ação de combate ao crime de violência contra os animais. Depois de receberem denúncias de maus tratos, os policiais averiguaram diferentes locais da cidade. As ações contaram com a participação do veterinário do Canil Municipal.

Segundo o delegado João Henrique Gomes, quatro cães acabaram sendo recolhidos. Todos os tutores foram notificados e irão responder criminalmente. Conforme a Lei no 9.605/98, que regula e tipifica as condutas criminosas contra a fauna e a flora, a pena prevista para esse tipo de crime é de até cinco anos de reclusão.

Mais ações como essa deverão ser realizadas nos próximos dias. Moradores podem auxiliar a Polícia, denunciado, de maneira anônima, por meio do WhatsApp: (51) 99912-0456.

CRÉDITO: PC