Prefeitura lança edital para contratação de professores

OSÓRIO – A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Educação, lançou na segunda-feira (24), o edital nº 031/2025 para o Processo Seletivo Simplificado para os cargos de Auxiliar de Educação Infantil, Professor Especialista em Atendimento Educacional Especializado, Professor Área I (Ensino Fundamental) e Professor Área II (Artes, Ciências, Educação Física, História, Língua Inglesa, Língua Portuguesa e Língua Espanhola).

A carga horária é de 40h para a função de Auxiliar de Educação Infantil. Já as demais, são de 20h. As inscrições iniciam nesta terça (25) e vão até quinta-feira (27). A taxa de inscrição é de 50 reais e deve ser paga no Protocolo Geral da prefeitura, localizado no andar térreo do Executivo, até as 16h e 30min de quinta. Mais informações podem ser obtidas acessando o edital do Processo, o qual está disponível em: osorio.atende.net, na área dos Editais.

CRÉDITO: Divulgação