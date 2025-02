Prefeito Romildo Bolzan participa do Vem Pra Mesa com a Acio

OSÓRIO – O Restaurante À Lenha recebeu no final da manhã da última quinta-feira (20), a primeira edição de 2025 do Vem Pra Mesa com a Acio. O evento é organizado pela Associação Comercial, Industrial e de Serviços do município (Acio) e reúne importantes autoridades locais e regionais.

Para dar início aos trabalhos foi convidado o prefeito osoriense Romildo Bolzan Júnior. A cerimônia foi conduzida pelo presidente da entidade, Lucas Gehlen, que, logo após a apresentação do patrocinador da edição, Mesquita Móveis, passou a palavra ao chefe do Executivo de Osório. Durante sua fala, Romildo fez um panorama atual do município e de como projeta a retomada do desenvolvimento da cidade, focando em novas receitas e melhorias em setores como: educação, saúde e segurança para atrair novos investimentos.

“Temos que criar melhores condições de saúde, educação e segurança para aqueles que pretendem morar aqui em busca de uma qualidade de vida melhor”; disse Bolzan Jr ao falar das 120 mil pessoas que deixaram Porto Alegre e a região Metropolitana para residirem no Litoral. “Temos que pensar numa estratégia conjunta de desenvolvimento regional e recuperar a capacidade de intermediação política que Osório já teve”, ressaltou o prefeito. Entre os pontos citados para o aumento de receitas, a atual Administração deposita as principais expectativas no retorno do pagamento dos royalties do petróleo, o qual, segundo Romildo, já pode ocorrer a partir de abril deste ano.

Após a apresentação, o público presente pode fazer perguntas ao prefeito, podendo falar sobre diferentes temas, incluindo o Hospital São Vicente de Paulo (HSVP), o Porto de Arroio do Sal e o Centro Logístico. No encerramento, Romildo se colocou à disposição para quem quisesse informá-lo sobre as primeiras avaliações da suspensão do Estacionamento Rotativo.

Romildo Bolzan Júnior foi o primeiro convidado do evento realizado pela Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Osório em 2025.

CRÉDITOS: PMO