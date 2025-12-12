Rua às margens da Lagoa do Marcelino será bloqueada

OSÓRIO – A partir da próxima segunda-feira (15) parte da Rua Altair Mason será bloqueada para o trânsito de veículos. O trecho da via que será interrompido fica aos fundos da Escola Prudente de Morais, às margens da Lagoa do Marcelino, no bairro Porto Lacustre.

A decisão tomada pela prefeitura atende um pedido da Secretaria de Meio Ambiente e Gestão e tem como objetivo evitar que as tartarugas sejam atropeladas. Em meio ao período de desova, os animais são vistos cada vez com mais frequência trafegando pela via. A ideia é que o bloqueio no trânsito siga até março do ano que vem, quando se encerrará o período de desova. Até lá, os biólogos da prefeitura pedem que as pessoas não mexam nos animais, deixando que eles retornarem sozinhos para a água.

