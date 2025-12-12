Prêmio Iara Greca reconhece os jardins mais belos de Passinhos

OSÓRIO – Foram conhecidos no último sábado (6) os 10 jardins vencedores do Festival Iara Greca Mais Belos Jardins. O concurso, que visou reconhecer os jardins mais bonitos do distrito de Passinhos, foi organizado pelo senhor Ernesto Greca (filho da homenageada que dá nome a iniciativa), e contou com apoio da Emater-Ascar, da subprefeitura de Passinhos, do Clube de Mães Santa Terezinha, entre outros parceiros.

Após os concorrentes passarem por uma comissão avaliadora, Naira Eliziane Gattino da Silva recebeu o Prêmio de Jardim Destaque. Além dela, também foram premiados os seguintes nomes: Ilda Rodrigues Ferreira Lopes, Jussara Cardoso Maria de Lurdes Lopes da Silva, Maria Isete Pinto da Costa, Maria Teresinha F. Marques Boeira, Neusa Martins do Amaral, Sirlei Fermione Nunes, Valmor Gomes Ribeiro e Vera Maria Lopes da Silva.

A cerimônia de premiação foi realizada na Praça Central de Passinhos e contou com a presença do vice-prefeito, Ed Moraes; dos secretários municipais, Vagner Gonçalves (Desenvolvimento, Turismo, Cultura e Juventude) e Lourdes Helena Goulart (Meio Ambiente e Gestão); do subprefeito Jadir Peixoto; e das vereadoras Professora Isabel e Rosi Jardim.

OUTRA PREMIAÇÃO

Além da premiação dos mais belos jardins, também foram conhecidos os estudantes que se destacaram nas disciplinas da Escola Mirko Lauffer, assim como os participantes que se inscreveram no concurso de curta-metragem.

Autoridades estiveram presentes na entrega das premiações realizada na Praça Central de Passinhos.

Estudantes destaques da Escola Municipal de Ensino Fundamental Mirko Lauffer.

CRÉDITOS: PMO