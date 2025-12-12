Posto Central recebe Mutirão de Consultas

OSÓRIO – A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) deu início no último sábado (6), a um Mutirão de Consultas. Ao todo, serão disponibilizadas 3,4 mil consultas, sendo 900 para otorrinolaringologista e 2,5 mil para oftalmologista. Os atendimentos estão sendo realizados no Posto Médico Central Dr. Flávio Silveira (Rua Garibaldi, no 255, bairro Sul Brasileiro), de segunda a sexta-feira.

Segundo a Secretaria, estão sendo chamados os pacientes que estavam cadastrados. Por isso, os pacientes que estavam na lista de espera devem verificar os seus contatos e regularizarem o seu cadastro junto ao sistema da SMS. Caso a pessoa não possa comparecer na data marcada, o recomendado é de que ela avise a Secretaria de Saúde com pelo menos 24 horas de antecedência para que o próximo nome da fila de espera possa ser chamado para a consulta.

CRÉDITO: PMO

