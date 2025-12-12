Polícia Civil realiza Operação contra esquema de fraudes imobiliárias

Polícia Civil realiza Operação contra esquema de fraudes imobiliárias

A Polícia Civil (PC) deflagrou na quinta-feira (11) a Operação a Operação Columbus. A ação teve como alvo um grupo criminoso responsável por fraude imobiliária. A quadrilha também é investigada por estelionato e crimes contra o sistema financeiro e administração da Justiça, praticados no município de Canela, na Serra Gaúcha. A estimativa é de que o grupo tenha causado um prejuízo financeiro de mais de R$ 6,4 milhões.

Setenta agentes cumpriram 14 mandados de busca e apreensão em quatro cidades do Estado, incluindo Capão da Canoa. Durante os trabalhos, o proprietário da construtora envolvida no esquema foi preso em sua residência, em Canela. No local, foram apreendidos diversos documentos, assim como o automóvel do indivíduo. Além disso, foram bloqueados todos os bens registrados em seu nome, no da sua companheira e das empresas a eles vinculadas. O homem foi encaminhado ao sistema prisional, onde irá permanecer a disposição da Justiça.

ENTENDA O ESQUEMA

Inicialmente, eram oferecidos empreendimentos imobiliários com preços atrativos e marketing diversificado, visando captar grande número de interessados. Na sequência, as obras eram iniciadas, mas invariavelmente paralisadas, com os valores arrecadados sendo desviados para a aquisição de novos terrenos, o que consistia em fraude.

Na terceira fase, as vítimas eram evitadas, ameaçadas e coagidas a não buscarem seus direitos, permitindo que os recursos fossem apropriados. Por fim, a empresa realizava a negativação indevida de clientes em órgãos de proteção ao crédito, mesmo os adimplentes, e comercializava títulos de crédito supostamente falsos a bancos digitais, além de confeccionar acordos formais com a cobrança de multas por rescisão, alegando inadimplência dos clientes.

CRÉDITO: PC

Três pessoas ficaram feridas em acidente na ERS-474

Três pessoas ficaram feridas em acidente na ERS-474

Traficantes são presos na região

Traficantes são presos na região

Prêmio Iara Greca reconhece os jardins mais belos de Passinhos

Prêmio Iara Greca reconhece os jardins mais belos de Passinhos