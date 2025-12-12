Polícia Civil realiza Operação contra esquema de fraudes imobiliárias

A Polícia Civil (PC) deflagrou na quinta-feira (11) a Operação a Operação Columbus. A ação teve como alvo um grupo criminoso responsável por fraude imobiliária. A quadrilha também é investigada por estelionato e crimes contra o sistema financeiro e administração da Justiça, praticados no município de Canela, na Serra Gaúcha. A estimativa é de que o grupo tenha causado um prejuízo financeiro de mais de R$ 6,4 milhões.

Setenta agentes cumpriram 14 mandados de busca e apreensão em quatro cidades do Estado, incluindo Capão da Canoa. Durante os trabalhos, o proprietário da construtora envolvida no esquema foi preso em sua residência, em Canela. No local, foram apreendidos diversos documentos, assim como o automóvel do indivíduo. Além disso, foram bloqueados todos os bens registrados em seu nome, no da sua companheira e das empresas a eles vinculadas. O homem foi encaminhado ao sistema prisional, onde irá permanecer a disposição da Justiça.

ENTENDA O ESQUEMA

Inicialmente, eram oferecidos empreendimentos imobiliários com preços atrativos e marketing diversificado, visando captar grande número de interessados. Na sequência, as obras eram iniciadas, mas invariavelmente paralisadas, com os valores arrecadados sendo desviados para a aquisição de novos terrenos, o que consistia em fraude.

Na terceira fase, as vítimas eram evitadas, ameaçadas e coagidas a não buscarem seus direitos, permitindo que os recursos fossem apropriados. Por fim, a empresa realizava a negativação indevida de clientes em órgãos de proteção ao crédito, mesmo os adimplentes, e comercializava títulos de crédito supostamente falsos a bancos digitais, além de confeccionar acordos formais com a cobrança de multas por rescisão, alegando inadimplência dos clientes.

CRÉDITO: PC