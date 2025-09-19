Ricardinho é campeão Brasileiro de Futebol de Cegos

O Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo (SP), recebeu na última semana o Campeonato Brasileiro de Futebol de Cegos. A competição foi organizada pela Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais (CBDV) e contou com a participação de 12 equipes.

Após grandes jogos, a final foi realizada na manhã de sexta-feira (12), com o duelo de invictos: Associação Gaúcha de Futsal para Cegos (Agafuc) Vs Corinthians (SP). Depois de sair atrás no marcador, com o gol sofrido por Tiago Paraná, a Agafuc foi para cima e conseguiu a igualdade graças ao seu capitão, Ricardinho. O craque osoriense recebeu a bola na quadra de defesa e avançou, limpou a marcação de três jogadores e chutou no canto direito do goleiro para marcar um golaço: “Marcar este gol na decisão em que conquistamos o octacampeonato Brasileiro para a Agafuc foi maravilhoso”, disse Ricardinho.

Ricardinho marcou o gol de empate que levou a decisão para os pênaltis.
Com o empate em 1 a 1, a decisão foi para os pênaltis, repetindo o que havia acontecido no ano passado, quando o time gaúcho levou a melhor. Aí foi a vez do goleiro Luan brilhar. O camisa 1 da Agafuc, que acabou sendo escolhido como Melhor Goleiro do Campeonato, defendeu a cobrança batida por Maicon e viu Tiago Paraná chutar por cima.

Convertendo as suas duas cobranças, com Gabriel e Nonato, a equipe de Canoas venceu por 2 a 1, se sagrando tricampeã (consecutiva) do Brasileiro. Não bastasse isso, a Agafuc ultrapassou o ICB (BA), se tornando a maior campeã nacional, somando oito conquistas. “Em mais uma grande final entre Agafuc e Corinthians, conseguimos sair vitoriosos deste clássico graças ao nosso grupo que lutou até o fim para trazer este título para nossa casa”, ressaltou Ricardinho.

OUTRAS PREMIAÇÕES

Na disputa do 3º lugar, a Apace (PB) venceu a AMC (MT) por 2 a 0. Já nos prêmios individuais, além do Melhor Goleiro a Agafuc também ficou com o Artilheiro: Nonato, que marcou 11 gols em seis jogos, assim como o Melhor Atleta Sub-23, prêmio dado ao ala Gabriel Penedo.

CRÉDITO FOTO 1: Alessandra Cabral
CRÉDITO FOTO 2: Taba Benedicto

