Semana Farroupilha potencializa venda de artigos tradicionalistas

Em meio a Semana Farroupilha, a Federação das Câmaras de Comércio e de Serviços do Rio Grande do Sul (FCCS-RS) registrou um crescimento na venda de artigos tradicionalistas. Desde o início do mês de setembro a procura por itens como: bombachas, pilchas, alpargatas, botas, chapéus, cuias e bombas de chimarrão, só aumentou.

De acordo com o presidente da FCCS-RS, Vitor Augusto Koch, o período costuma registrar bons números, principalmente para comércios voltados aos produtos típicos gaúchos, assim como aqueles que comercializam alimentos e bebidas, além dos que promovem eventos sociais ligados à cultura e tradições.

“Desde 2024 também é possível verificar que a população está valorizando empresas e marcas gaúchas, reforçando aquele sentimento de fortalecer o que é produzido aqui no estado. Já a busca expressiva de produtos tradicionais como pilchas, bombachas, botas, chapéus, cuias e bombas de chimarrão reforça a demonstração de amor dos gaúchos pelo Rio Grande do Sul. Tudo isso gera otimismo entre os comerciantes, com muitos deles prevendo vendas mais expressivas desses artigos na comparação com 2024”, salientou Vitor Augusto.

Na avaliação do dirigente as comemorações da Revolução Farroupilha é um diferencial que o RS apresenta em relação aos demais estados do país. Sendo assim, mesmo os estabelecimentos que não trabalham com produtos ligados às tradições gaúchas podem potencializar suas vendas neste mês. O importante é se integrar ao espírito vivido neste período do ano.

“O sentimento dos gaúchos de prestigiar a nossa cultura se reflete de maneira importante no comércio, em especial, nas lojas que vendem artigos gauchescos. Os comerciantes podem aproveitar esse momento especial para se integrarem às comemorações farroupilhas, usando as cores da bandeira do Rio Grande do Sul e outros temas ligados à data na ornamentação de seus estabelecimentos, chamando a atenção da clientela”, concluiu o presidente da FCCS-RS.

Presidente da FCCS-RS, Vitor Augusto Koch.

CRÉDITOS: Divulgação