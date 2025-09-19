Torres terá Estacionamento Rotativo

A cidade de Torres passará a contar com Estacionamento Rotativo Sustentável. Na terça-feira (16), o prefeito Delci Dimer realizou a assinatura do contrato de concessão do novo serviço, o qual será realizado pela Rizzo Park. Durante a cerimônia, o diretor de Operação da empresa, Thiago Balbino, informou que a partir do dia 13 de outubro, funcionários estarão nas ruas do município explicando o funcionamento do estacionamento, tarifas e formas de utilização.

A cobrança terá início no dia 17 de novembro e será realizada de forma 100% automática e sustentável, por meio de veículos elétricos equipados com câmeras OCR para leitura de placas. Os valores são de R$ 2,00 (uma hora), R$ 4,00 (duas horas), R$ 10,00 (três horas) e R$ 20,00 (quatro horas). Motoristas que não utilizarem o ticket ou ultrapassarem o tempo adquirido vão ter até 48 horas para regularizar a situação mediante pagamento de multa no valor de 16 reais.

Ao todo, serão disponibilizadas cerca de duas mil vagas, sendo 1.487 comuns. Além disso, aproximadamente 500 vagas serão isentas de pagamento, sendo 398 destinadas para motos, 75 para idosos e outras 32 para Pessoas com Deficiência (PcDs). O horário de funcionamento do Rotativo será das 9h às 18h, se estendendo até às 19h no período da alta temporada.

Autoridades realizaram a assinatura do contrato de concessão para início do serviço.

CRÉDITOS: PMT