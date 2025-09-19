Traficantes são presos no Litoral

A Brigada Militar (BM) segue intensificando as ações de combate ao tráfico de entorpecentes em todo o Litoral Norte gaúcho. Na noite de segunda-feira (15), duas pessoas foram presas no município de Osório.

Conforme a BM, os agentes do 8º Batalhão de Polícia Militar (BPM) foram acionados após receberem informações de que indivíduos estariam utilizando um imóvel no bairro Albatroz para o comércio de drogas. Imediatamente, os Policiais Militares (PMs) foram até o local indicado, onde confirmaram a denúncia.

Na casa foram abordados uma mulher, de 37 anos, e um homem, de 57 anos, ambos com antecedentes por diferentes crimes, incluindo: lesão corporal, estelionato, furto, roubo e tráfico. Com o casal os brigadianos apreenderam 46 pedras de crack e 14 reais. Diante dos fatos, a dupla foi detida em flagrante.

GRANDE APREENSÃO

Na noite de terça (16), os agentes da Força Tática do 8º BPM receberam informações de que um homem estaria distribuindo entorpecentes em diferentes locais de Cidreira. Durante as buscas na cidade, os PMs abordaram o suspeito na Rua Idalino Ferreira Fraga, no Centro do município.

O indivíduo, de 21 anos, foi preso carregando uma mochila com cerca de 750 porções de drogas. Ao todo, os brigadianos apreenderam: 335 pinos de cocaína, 420 porções de maconha, cadernos com anotações do tráfico, um aparelho celular, entre outros objetos.

Todos as pessoas detidas foram conduzidas a Delegacia de Polícia (DP) para registro das ocorrências e, posteriormente, encaminhadas ao sistema prisional, onde seguirão a disposição da Justiça.

Homem foi preso em Cidreira carregando objetos e 755 porções de entorpecentes.

CRÉDITOS: BM