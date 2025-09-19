Veículo pega fogo no Centro de Osório

OSÓRIO – O Corpo de Bombeiros Militar (CBM) foi acionado na tarde de quarta-feira (17), após um automóvel começar a pegar fogo na região central do município. Imediatamente, os agentes foram até o local, na Rua Vinte e Quatro de Maio, e, rapidamente, combateram as chamas antes que elas se espalhassem.

Conforme o CBM, o proprietário do veículo teria informado que avistou uma fumaça saindo do farol de milha e, logo em seguida, o fogo começou. Felizmente, o homem agiu rápido, saindo do carro e acionando os bombeiros. A causa do incêndio não foi identificada, mas, ao que tudo indica, ele deve ter ocorrido devido a uma pane elétrica.

CRÉDITO: Divulgação