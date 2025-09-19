Queda de poste deixa moradores da região sem luz
Centenas de moradores de Tramandaí acabaram ficando sem energia elétrica após um poste cair no cruzamento da Avenida Beira-Rio com a Rua Saturnino Manoel Aceno durante a noite de quarta-feira (17). O fato acabou afetando os bairros Barra e Centro, assim como o Zona Nova.
Segundo algumas testemunhas, a estrutura de madeira teria caído devido aos fortes ventos que atingiram a região. Uma equipe da CEEE Equatorial foi acionada para resolver o problema. Conforme a Companhia de Energia Elétrica, o serviço foi normalizado até o final da noite de quarta.
Não bastasse a falta de energia, a queda do poste acabou ocasionando no bloqueio do trânsito. Não bastasse isso, o Corpo de Bombeiros Militar (CBM) teve que socorrer uma pessoa que ficou presa em um elevador em um residencial da cidade. Felizmente, ninguém ficou ferido.
CRÉDITO: Ticiano Kessler