Queda de poste deixa moradores da região sem luz

Centenas de moradores de Tramandaí acabaram ficando sem energia elétrica após um poste cair no cruzamento da Avenida Beira-Rio com a Rua Saturnino Manoel Aceno durante a noite de quarta-feira (17). O fato acabou afetando os bairros Barra e Centro, assim como o Zona Nova.

Segundo algumas testemunhas, a estrutura de madeira teria caído devido aos fortes ventos que atingiram a região. Uma equipe da CEEE Equatorial foi acionada para resolver o problema. Conforme a Companhia de Energia Elétrica, o serviço foi normalizado até o final da noite de quarta.

Não bastasse a falta de energia, a queda do poste acabou ocasionando no bloqueio do trânsito. Não bastasse isso, o Corpo de Bombeiros Militar (CBM) teve que socorrer uma pessoa que ficou presa em um elevador em um residencial da cidade. Felizmente, ninguém ficou ferido.

Agentes da CEEE trabalhando para resolver o problema de falta de energia.

CRÉDITO: Ticiano Kessler