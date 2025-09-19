PRF apreende aproximadamente R$ 700 mil na BR-101

Os agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizavam ações de fiscalização durante a manhã de quinta-feira (18), em Torres, quando resolveram abordaram um veículo que trafegava pela BR-101. O automóvel Sonic, com placas de Curitiba (PR), estava sendo conduzido por um homem de 35 anos de idade.

Com o indivíduo, o qual já tinha antecedentes criminais por ameaça, difamação e dano, foram encontrados 10 mil reais. Já durante buscas no carro, os policiais localizaram malas com mais uma quantia em dinheiro. Ao todo, foram apreendidos R$ 690.270,00 (seiscentos e noventa mil e duzentos e setenta reais).

De acordo com a PRF, o sujeito informou que teria pego o dinheiro em Porto Alegre e deveria entrega-lo na capital paranaense. Entretanto, ele não apresentou nenhum documento que comprovasse a origem do montante e acabou sendo preso em flagrante. O indivíduo foi conduzido a Delegacia de Polícia (DP) de Torres, onde foi registrada ocorrência.

