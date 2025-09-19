Polícia prende homem armado na ERS-030

Um homem de 24 anos de idade foi preso pela Polícia Civil (PC) durante a madrugada de quarta-feira (17), na cidade de Tramandaí. Conforme a PC, o indivíduo, que já possuía antecedentes por porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas e associação ao tráfico, foi abordado quando trafegava abordo de um veículo em trecho da ERS-030, no bairro Cruzeiro.

Durante buscas no automóvel, os policiais encontraram uma pistola calibre nove milímetros (mm) com numeração raspada, munições, três porções de maconha, 43 buchas de cocaína, uma balança de precisão, dois celulares, material para embalar a droga, além de uma quantia em dinheiro.

Diante dos fatos, o criminoso foi preso e conduzido a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) de Tramandaí, onde foi registrada ocorrência.

CRÉDITO: PC