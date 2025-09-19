Pedestre morre ao ser atropelado por caminhão

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada na manhã de terça-feira (16), após um acidente de trânsito ser registrado no quilômetro da BR-101, em Torres. De acordo com a PRF, um caminhão seguia em direção a Santa Catarina (SC), quando acabou atropelando um pedestre que caminhava pela rodovia.

O homem morreu no local. Devido ao óbito, o trecho foi isolado para realização da Perícia, havendo bloqueio parcial em uma das pistas. A vítima, que não teve a identidade divulgada, tem 35 anos de idade e é natural de Lajeado. Já o condutor do caminhão, de 29 anos, não se feriu. Ele foi submetido ao teste do etilômetro, o qual deu negativo para consumo de bebida alcoólica. Após ser ouvido pelos policiais, o caminhoneiro foi liberado.

