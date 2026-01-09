Receita Estadual apreende cerca de dois milhões reais em cigarros

O Comando Regional de Policiamento Ostensivo do Litoral Norte (CRPO Litoral) e a Receita Estadual, por meio do Grupo de Apoio à Fiscalização Fazendária (GAFF), realizaram uma ação conjunta durante a manhã de quarta-feira (7). Durante trabalho de fiscalização, os agentes abordaram um caminhão que estava trafegando na cidade de Torres.

Em revista no veículo, foram encontradas 720 caixas de cigarros paraguaios. A carga, avaliada em aproximadamente dois milhões de reais, foi apreendida e encaminhada à sede da Receita Federal, em Porto Alegre. Já o motorista do caminhão foi autuado e conduzido a Delegacia de Polícia (DP), onde foi registrada ocorrência.

CRÉDITO: GAFF