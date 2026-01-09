Cidades recebem visitas da Operação Terra Forte

A Operação Terra Forte iniciou na terça-feira (6) as saídas a campo nos 131 municípios contemplados pelo Programa. A iniciativa é desenvolvida pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural (SEDR) tem como objetivo o fortalecimento da Agricultura Familiar, proporcionando melhorias de recuperação e conservação do solo.

No Litoral Norte gaúcho os trabalhos vão ser realizados nas cidades de Caraá e Tavares. As propriedades beneficiadas em ambas, assim como nas das demais, vão receber visitas técnicas para a realização de diagnósticos e a elaboração dos Planos Individuais de Ações Integradas (PIAIs). O trabalho é coordenado pela SEDR e conta apoio da Emater/RS-Ascar.

Para quem não sabe, o PIAI é um documento técnico individualizado, elaborado com o apoio da Assistência Técnica e Extensão Rural (Aters), que define as ações de recuperação produtiva, ambiental e de fortalecimento da resiliência climática das propriedades rurais. Com base nesse plano, cada agricultor familiar poderá receber um auxílio financeiro de até R$ 30 mil, em parcela única, por meio do Cartão Cidadão, destinado à execução das medidas previstas.

CRÉDITO: Ascom SEDR