Definidos os vencedores do ‘Enfeite Natalino’

OSÓRIO – Um bom público compareceu ao Largo dos Estudantes Sônia Chemale durante a noite de terça-feira (6) para acompanha o encerramento do Natal dos Bons Ventos. A programação foi organizada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Turismo, Cultura e Juventude e teve início no último dia 08 de dezembro.

Para dar início, as autoridades presentes subiram ao palco do Largo. Tiveram espaço de fala, o secretário de Cultura, Vagner Gonçalves; a vereadora Rosi Jardim (representante do Legislativo osoriense); o vice-prefeito Ed Moraes; e o prefeito Romildo Bolzan Júnior. Após os discursos, foram conhecidos os vencedores do ‘Enfeite Natalino’.

O concurso premiou as melhores decorações de Natal de residências, fachadas e vitrines. Foram distribuídos 20 mil reais em premiação. Entre as categorias, destaque para a ‘Casa Sustentabilidade’. Inspirada do Programa Jogue Limpo com Osório, ela premiou o imóvel que teve a decoração com temática mais sustentável. Outra categoria escolheu as Vitrines e Fachadas da cidade. Essa categoria foi destinada aos setores Industrial, comercial, de serviços, atividades profissionais e demais organizações não enquadradas na categoria residencial. Além disso, também foram premiadas as casas mais decoradas na Sede e nos Distritos.

Mais de 40 moradias e estabelecimentos participaram do concurso. Todos os concorrentes passaram por um grupo avaliador composto por representantes do Executivo, Legislativo, Comércio e Imprensa local. O Jornal Momento foi representado pelo jornalista Lucas Rodrigues. Em cada uma das quatro categorias foram premiados os três locais que receberam a maior pontuação, sendo distribuídos: R$ 2,5 mil para o campeão, R$ 1,5 mil para o vice-campeão e mil reais para aquele que ficar na terceira posição. A seguir veja a lista com todos os premiados:

CASA – SEDE

CASA – DISTRITO

SUSTENTABILIDADE

VITRINE/FACHADA

CRÉDITOS: Lucas Rodrigues

TERNO DE REIS

Dando continuidade, ocorreu as apresentações do Terno de Reis. O evento foi comandado por Cláudio Raulino Anflor de Oliveira (Mestre Gordo) e o comunicador Claudionei Silva. O Grupo Osório Cidade Luz foi o primeiro a se apresentar. Na sequência, se apresentaram os grupos Renascer (Osório), Tradição (Borússia), Irmãos Silva (Parobé), Oriente (Maquiné) e Maria Quitéria (Quilombo de Casca – Mostardas). Já o encerramento ficou por conta do Estrela da Serra (Borússia). Ao final, todos os grupos receberam um troféu e uma lembrancinha de participação.

CRÉDITOS: PMO