Novos contratos impulsionam retomada do Polo Naval em Rio Grande

Com os projetos já contratados e aqueles em perspectiva, Estaleiro Rio Grande projeta mais de 4 mil trabalhadores a partir do segundo semestre de 2027

Onze meses depois da confirmação para a construção de quatro navios da classe Handy, o Estaleiro Rio Grande amplia as perspectivas para o Polo Naval. Com a assinatura do contrato para a construção de cinco navios gaseiros para a Transpetro, nesta terça-feira (20), somado ao contrato firmado em 2025, serão gerados cerca de 2,9 mil empregos na Zona Sul do Rio Grande do Sul, no pico das atividades. A expectativa da Ecovix é que, com as demais atividades em curso, o Estaleiro de Rio Grande opere com cerca de 4 mil trabalhadores até o segundo semestre de 2027.

A cerimônia de assinatura foi realizada no Estaleiro Rio Grande e contou com a presença do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, além de autoridades nacionais, estaduais e regionais. Na ocasião, a Ecovix celebrou a formalização de seu segundo contrato no âmbito do Programa de Renovação e Ampliação da Frota do Sistema Petrobras (TP 25).

A proposta da empresa foi vencedora em um dos lotes da licitação internacional promovida pela Transpetro. No Estaleiro Rio Grande serão construídos cinco navios gaseiros do tipo pressurizado, sendo três embarcações com capacidade de 7 mil m³ e duas de 14 mil m³, destinadas ao transporte de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) e derivados. O valor do investimento é de US$ 414,6 milhões.

“O dia de hoje reafirma que a retomada do Polo Naval não começou com celebrações, mas com trabalho, planejamento e capacidade técnica. Este contrato é resultado de um esforço contínuo, aliado a um olhar responsável do Estado brasileiro para um setor produtivo que precisa ser tratado como política permanente de desenvolvimento”, afirmou José Antunes Sobrinho, acionista da Ecovix.

Próximos passos

A partir da assinatura do contrato, têm início as etapas finais para a execução do cronograma de construção das embarcações. A expectativa é de que os trabalhos se iniciem até janeiro de 2027.

Para os navios gaseiros, estima-se a geração de até 1.500 empregos no pico da produção. Somados aos cerca de 1.400 postos previstos para a construção das embarcações do tipo Handy, o Estaleiro Rio Grande deverá mobilizar aproximadamente 2.900 trabalhadores. As contratações relativas ao contrato firmado em 2025 devem se iniciar em março.

“Contamos com uma estrutura moderna, com o maior dique seco da América Latina e profissionais altamente qualificados. Este é um ativo estratégico preparado para sustentar novos ciclos de crescimento e gerar oportunidades de forma consistente”, reforça José Antunes Sobrinho.

Novas oportunidades

A assinatura do novo contrato com a Transpetro ocorre em um momento positivo da Ecovix, que teve sua recuperação judicial encerrada em julho de 2025, após um processo que envolveu uma dívida de R$ 6 bilhões e durou quase dez anos.

Nesse período, a empresa conduziu uma retomada responsável das atividades. Em 2021, o Estaleiro Rio Grande recebeu o navio Siem Helix I, que atua na Bacia de Campos, para serviços de reparo. Em três anos, 25 embarcações passaram por esse tipo de operação no local, movimentando centenas de empregos.

Outro marco recente foi a chegada da plataforma P-32 ao dique seco da Ecovix. A empresa foi contratada pela Gerdau para realizar o desmantelamento da estrutura, em um modelo de destinação sustentável promovido pela Petrobras. Os trabalhos estão em andamento e devem ser concluídos no primeiro semestre de 2026.

A Ecovix acompanha novos editais da Petrobras e da Transpetro, incluindo licitações para a contratação de navios de médio porte da classe MR1 (Medium Range), destinados ao transporte de petróleo e derivados pela costa brasileira.

Crédito das fotos: Maicon Hinrichsen/Critério