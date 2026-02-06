18 pessoas são presas durante Operações da PC

A Polícia Civil (PC) deflagrou na manhã de quarta-feira (4), a Operação Encontro Desmarcado. A ação teve como alvo uma quadrilha responsável pelo crime de extorsão. De acordo com a PC, o grupo entrava em contato com homens se passando por garotas de programa.

Após um período de troca de mensagens, os indivíduos começavam a ameaçar as vítimas. Somente uma delas teve prejuízo de aproximadamente 50 mil reais. Além da exigência de dinheiro, os criminosos chegavam a dizer que iam queimar as residências dos homens e mata-los.

Foram cumpridas 33 ordens judiciais, sendo 14 mandados de prisão preventiva e 19 de busca e apreensão. Ao todo, 14 pessoas foram detidas. Além da prisão, todas elas tiveram suas contas bancárias bloqueadas. A Operação contou com a participação de 90 agentes. Os trabalhos foram realizados em 10 municípios gaúchos da região Metropolitana e do Litoral Norte, incluindo: Capão da Canoa, Cidreira, Osório, Terra de Areia, Tramandaí e Xangri-lá.

Em uma das ações, os policiais apreenderam diversos aparelhos celulares e um roteador (entre outros objetos) na Penitenciária Modulada Estadual de Osório (PMEO). Durante a Operação ainda foram confiscados documentos, objetos e uma quantia em dinheiro.

Aparelhos celulares foram encontrados dentro do presídio de Osório.

OUTRA OPERAÇÃO

Entre a noite de terça (3) e a madrugada de quarta-feira (4), a Delegacia de Investigação do Narcotráfico (Denarc) apreendeu cerca de 200 quilos (kg) de entorpecentes. Além do material ilícito, a Polícia também confiscou alguns objetos e dois automóveis que estavam sendo utilizados para o transporte das drogas.

Ao todo, quatro pessoas (uma mulher e três homens) acabaram sendo presas, sendo uma em Torres e três em Viamão (região Metropolitana). Na região, os policiais abordaram um automóvel que trafegava por Torres. O condutor do carro, de 43 anos, foi preso em flagrante transportando aproximadamente 40kg de crack. Ao todo, a Polícia acredita que o prejuízo causado pelas apreensões chegue na casa dos 7,2 milhões de reais.

Todos os detidos foram encaminhados ao sistema prisional, onde vão permanecer à disposição da Justiça.

Entorpecentes apreendidos nas ações ressaltou prejuízo de R$ 7,2 milhões.

