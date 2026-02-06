Abertas as inscrições para o Transporte Escolar

OSÓRIO – Teve início na quinta-feira (5), o recadastramento do Transporte Escolar. Conforme a Secretaria Municipal de Educação, aproximadamente três mil alunos utilizam o serviço na cidade. Quem deseja permanecer utilizando o transporte ou quer passar a utilizá-lo durante este ano, deverá acessar o link: osorio-rs.frotusgte.com/pessoas/recadastramento e preencher o cadastro até o dia 12 deste mês. O processo é simples e pode ser feito em poucos passos:

– Informe o CPF do aluno e os dados solicitados do responsável;

– Acesse o cadastro do aluno e atualize as informações;

– Anexe uma foto recente do aluno para emissão da Carteirinha;

– Confirme ou atualize o endereço residencial para verificação da rota;

Após a conclusão, é fundamental verificar os dados, salvar e guardar o protocolo. Em caso de dificuldades para realizar o recadastramento ou dúvidas, os responsáveis devem entrar em contato com a Secretaria de Educação pelo telefone ou Whatsapp: (51) 99712-5451. É válido ressaltar que o uso da Carteirinha é obrigatório para utilizar o serviço. A validade dela vai até 31 de dezembro de 2026.

CRÉDITO

Emerson Dorneles