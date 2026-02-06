Disponíveis as inscrições para os Corais Municipais

OSÓRIO – Durante esta semana, a Assessoria de Cultura abriu as inscrições para novos integrantes dos Corais Municipais Infanto-juvenil (de oito a 17 anos) e Adulto (a partir de 18 anos). Os ensaios dos Corais ocorrem no José do Patrocínio, sempre às segundas-feiras. Das 18h às 20h, acontece o ensaio do Infanto-juvenil. Já os ensaios do Adulto iniciam às 20h e seguem até às 22h.

Interessados em participar das atividades devem procurar o Centro Cultural José do Patrocínio (Rua Barão do Triunfo, nº 1.096, na região central da cidade) para realizarem as inscrições. No momento do ato, será realizado o agendamento de uma audição vocal para os concorrentes.

OFICINAS DE TEATRO

Ainda nesta semana, também foram abertas as inscrições para as oficinas de Teatro. Realizada pela prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, a atividade é voltada para pessoas a partir de 12 anos. Quem quiser participar deve ir até o José do Patrocínio e fazer a sua inscrição até o dia 27 de fevereiro. Lembrando que os menores de idade precisam estar acompanhados dos pais ou responsáveis. É válido ressaltar que, tanto as atividades do Coral quanto do Teatro são gratuitas.

