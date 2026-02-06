Atlântida Sul receberá Brique na Praia

OSÓRIO – Sucesso de público, o Brique das Carretas irá retornar ao distrito de Atlântida Sul no sábado (7), quando será realizada mais uma edição especial do evento. Assim como o realizado na Praça das Carretas, o ‘Brique na Praia’ conta com organização da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Turismo, Cultura e Juventude, por meio da Assessoria de Cultura.

Das 17h às 21h, moradores e veranistas poderão visitar os brechós, além das bancas de artesanato e gastronomia montadas na Praça da Integração, entre as Avenidas Saquarema e Ilha Bela. O Brique também contará com diferentes atividades, incluindo a apresentação da Palhaça Leontina, às 18h, e o show musical com Guinther Agliardi, a partir das 19h. Em caso de chuva, o evento será transferido para o dia 21 de fevereiro.

MAIS ATRAÇÕES: Antes disso, na sexta-feira (6), a praia osoriense irá recebe mais uma edição do ‘Culturando na Rua’. A atração desta vez será o show Acústico com a cantora Lili Fernandes.

CRÉDITO

Divulgação