Atletas de Osório são destaques no Ranking da FGBT

A Arena Vision na Praia de Atlântida, em Xangri-lá, recebeu na noite do dia 28 de janeiro a segunda edição do Top 4 Melhores do Ano. A premiação entregue pela Federação Gaúcha de Beach Tennis (FGBT) homenageou os atletas que terminaram nas primeiras posições de cada categoria no Ranking da FGBT em 2025.

E, é lógico, que não poderia faltar os representantes osorienses. Na Simples, Taisson Maciel ficou na primeira colocação do Ranking na Masculina C. Já nas Duplas, Sheila Azevedo ficou em 4º lugar na 50+ Feminina, ficando atrás da parceira Simone Klein (Porto Alegre). “E o primeiro ano na categoria deu bom! Quero somente agradecer a este esporte que me faz tão bem e tanto me ensina”, declarou Sheila. A primeira posição da categoria foi dividida entre Giedre Paiva (Poa) e Fabinha Souza (Imbé).

Nas Duplas, Sheila terminou em 4º na 50+ Feminina.

Já na categoria Sub-12, Alice Lima conquistou dois prêmios. Nas Duplas Femininas, a jovem foi a segunda colocada, atrás apenas de Violetta Walker (Capão da Canoa). Já na Mista, Alice ficou em quarto lugar. Theo Freitas (Poa) e Violetta terminaram empatados na primeira posição.

Na Sub-12, Alice ficou em 4º na Mista e 2º lugar na Feminina.

