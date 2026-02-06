BM recupera veículo furtado

Um homem de 27 anos de idade foi preso pela Brigada Militar (BM) durante a noite de terça-feira (3), em Tramandaí. Segundo a BM, os agentes do 42º Batalhão de Polícia Militar (BPM) foram acionados após receber informações sobre o furto de um veículo em Balneário Pinhal.

Com auxílio das câmeras de monitoramento, os Policiais Militares (PMs) conseguiram localizar o automóvel Gol Special trafegando pela Avenida João de Magalhães, no bairro São Francisco II. O carro, com placas de Novo Hamburgo (nos Vales), estava sendo conduzido por um homem de 27 anos.

O motorista possui antecedentes por diferentes crimes, incluindo: violência doméstica, lesão corporal, ameaça, extorsão, furto e roubo. Ele foi preso em flagrante e conduzido a Delegacia de Polícia (DP) de Pinhal para registro de ocorrência. Já o veículo foi recolhido e, posteriormente, devolvido ao proprietário.

Automóvel furtado em Pinhal foi encontrado em Tramandaí.

CRÉDITO

BM

Cerca de 500kg de alimentos impróprios para consumo são apreendidos

Cerca de 500kg de alimentos impróprios para consumo são apreendidos

Casal suspeito de participar do assassinato de homem encontrado na Zona Rural de Osório é preso

18 pessoas são presas durante Operações da PC

18 pessoas são presas durante Operações da PC