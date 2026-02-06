BM recupera veículo furtado

Um homem de 27 anos de idade foi preso pela Brigada Militar (BM) durante a noite de terça-feira (3), em Tramandaí. Segundo a BM, os agentes do 42º Batalhão de Polícia Militar (BPM) foram acionados após receber informações sobre o furto de um veículo em Balneário Pinhal.

Com auxílio das câmeras de monitoramento, os Policiais Militares (PMs) conseguiram localizar o automóvel Gol Special trafegando pela Avenida João de Magalhães, no bairro São Francisco II. O carro, com placas de Novo Hamburgo (nos Vales), estava sendo conduzido por um homem de 27 anos.

O motorista possui antecedentes por diferentes crimes, incluindo: violência doméstica, lesão corporal, ameaça, extorsão, furto e roubo. Ele foi preso em flagrante e conduzido a Delegacia de Polícia (DP) de Pinhal para registro de ocorrência. Já o veículo foi recolhido e, posteriormente, devolvido ao proprietário.

CRÉDITO

BM