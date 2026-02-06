Casal suspeito de participar do assassinato de homem encontrado na Zona Rural de Osório é preso

Um homem de 30 anos e uma mulher de 49 anos de idade foram presos pela Polícia Civil (PC). O casal é suspeito de envolvimento na morte de um uruguaio, morador de Caxias do Sul, na Serra gaúcha. A vítima, que estava desaparecida desde abril do ano passado, foi encontrada morta na última sexta-feira (29/01).

Durante as investigações, a Polícia prendeu a mulher durante uma ação realizada em Horizontina, no Noroeste do RS. Após ser ouvida, a suspeita levou os policiais até aonde estava o morto. O corpo do homem, de 48 anos de idade, estava enterrado em uma propriedade na Zona Rural de Osório em estado de decomposição. Após passar por necrópsia, foi constatado que o cadáver pertence ao uruguaio assassinado. Vale ressaltar que o nome da vítima não foi divulgado.

Já em outra ação da PC, outro suspeito de envolvimento no crime também foi preso. O indivíduo, que possui antecedentes criminais por homicídio, foi localizado trafegando com o veículo da vítima no estado do Paraná (PR). O casal foi encaminhado ao sistema prisional, onde seguirá a disposição da Justiça.