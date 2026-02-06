Cerca de 500kg de alimentos impróprios para consumo são apreendidos

OSÓRIO – A Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Vigilância Sanitária, juntamente com a Brigada Militar (BM), realizou uma ação de fiscalização em estabelecimentos comerciais da Sede e da praia de Atlântida Sul. Durante o trabalho, os agentes flagraram diversas irregularidades, sendo necessária a interdição de alguns locais.

Conforme a Vigilância, foram encontrados produtos sem procedência, sem rótulo e com o prazo de validade vencido. Além disso, muitos deles estavam armazenados de maneira inadequada, sendo mantidos em ambientes com moscas e outros animais. Ao todo, foram apreendidos aproximadamente 500 quilos (kg) de alimentos impróprios para consumo. Todos os itens foram recolhidos e encaminhados para descarte.

Os proprietários dos estabelecimentos fechados foram autuados. Vale ressaltar que os nomes dos comércios, assim como os seus endereços, não foram divulgados.

CRÉDITOS

Divulgação