Cerca de 500kg de alimentos impróprios para consumo são apreendidos

OSÓRIO – A Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Vigilância Sanitária, juntamente com a Brigada Militar (BM), realizou uma ação de fiscalização em estabelecimentos comerciais da Sede e da praia de Atlântida Sul. Durante o trabalho, os agentes flagraram diversas irregularidades, sendo necessária a interdição de alguns locais.

Conforme a Vigilância, foram encontrados produtos sem procedência, sem rótulo e com o prazo de validade vencido. Além disso, muitos deles estavam armazenados de maneira inadequada, sendo mantidos em ambientes com moscas e outros animais. Ao todo, foram apreendidos aproximadamente 500 quilos (kg) de alimentos impróprios para consumo. Todos os itens foram recolhidos e encaminhados para descarte.

Os proprietários dos estabelecimentos fechados foram autuados. Vale ressaltar que os nomes dos comércios, assim como os seus endereços, não foram divulgados.

Produtos apreendidos durante ação de fiscalização estavam sem procedência, sem rótulo, com o prazo de validade vencido, etc.

