Cirão recebeu Copa Osório de Judô

OSÓRIO – O Ginásio Municipal Rutílio Kestering (Cirão) recebeu no dia 24 de janeiro a Copa Osório de Judô. O evento marcou a abertura do Calendário de competições da Federação Gaúcha de Judô (FGJ) em 2026. O vice-prefeito Ed Moraes e o assessor de Esporte e Lazer, Henrique Luz, estiveram presentes durante a abertura. O ato também contou a presença do presidente da FGJ, Luiz Bayard, entre outras autoridades.

Ao longo do sábado, centenas de atletas de todo o Estado passaram pelos cinco tatames montados na quadra do Ginásio. Na Divisão Principal, o título ficou com o Grêmio Náutico União (GNU). A equipe de Porto Alegre somou 584 pontos. O segundo lugar ficou com a Fusegi (Canoas), com 382 pontos, somente 10 à frente da terceira colocada Kiai, também de Canoas.

Representando Osório, a equipe do Instituto Federal do RS (IFRS) terminou em 11º lugar, com 134 pontos. Já nos Aspirantes, o IFRS foi o oitavo colocado, fazendo 54 pontos. A equipe campeã foi o Kageyama de Santa Maria, que conquistou 336 pontos, um a mais que o vice-campeão Judô Freires (Canoas). Fechando o pódio, o Aliança (Santa Cruz do Sul) terminou em terceiro lugar com 183 pontos.

Ao final da competição, o IFRS conquistou o total de 13 medalhas (nove na categoria Principal e quatro na Aspirantes), sendo três de ouro, três de prata e sete de bronze. A seguir veja todos os medalhistas da equipe osoriense por categoria:

PRINCIPAL

Ouro

Leonardo Lopes – Sênior Meio-Pesado (-100kg);

Gabryel Silva – Sub-13 Meio-Pesado (-52kg).

Prata

Isabella Oliveira – Sênior Pesado (+78kg);

João Arthur Foques – Júnior Meio-Pesado (-100kg).

Bronze

David Vidal – Sênior Ligeiro (-60kg);

João Garcia – Sênior Meio-Médio (-81kg);

Gabryel Silva – Médio (-90kg);

Isabela Quintanilha – Cadete Médio (-63kg);

Arthur Viana – Sub-15 Meio-Médio (-60kg).

ASPIRANTES

Ouro

Arthur Gomes – Sub-13 Meio-Pesado (-52kg).

Prata

Natan dos Reis – Cadete Meio-Médio (-73kg).

Bronze

Lucas Portal – Sênior Meio-Médio (-81kg);

Murilo Biehl – Júnior Ligeiro (-60kg).

CRÉDITO

Ruan Cruz

