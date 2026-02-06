Feira do Livro reúne centenas de pessoas

OSÓRIO – Entre os dias 30 de janeiro e 02 de fevereiro foi realizada a 13ª edição da Feira do Livro de Atlântida Sul. Organizado pela prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Turismo, Cultura e Juventude, o evento reuniu um bom público na Praça da Integração ao longo dos quatro dias.

Com o tema ‘Palavras que semeiam futuros: Conexões entre infância, literatura e sustentabilidade ambiental’, a Feira propôs reflexões sobre o papel da leitura na formação das novas gerações e na construção de uma consciência ambiental. Assim como a Feira do Livro de Osório, o evento em Atlântida Sul contou com a cúpula formada por Fabiano Marques (Patrono), Renato Laserra (Xerife) e Rafaela Fischer (Homenageada).

Além das bancas de livros, o público presente também poderá conferir diferentes atrações culturais, incluindo Rodas de Conversa, oficinas e shows musicais, assim como as tão aguardadas Sessões de Autógrafos, onde o público pode estar em contato com os autores e conhecer mais sobre as obras.

Na segunda-feira (2), foram realizadas as apresentações de mágica, com Carine e Daniel, e da peça teatral ‘A Lenda da Feiticeira e do Pescador’. Para encerrar a programação da Feira, ocorreu a palestra intitulada ‘Economia criativa no RS: O futuro em construção’, com Juliana Sehn e Adriana Sperandir.

