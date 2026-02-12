Banrisul anuncia lucro histórico de R$ 1,6 bilhão e projeta futuro com foco em inovação

O Banrisul apresentou, na noite desta quarta-feira, 11, um balanço das ações e resultados de 2025 durante encontro com a imprensa na sede da Sogipa, em Porto Alegre. O principal destaque foi o lucro líquido histórico de R$ 1,6 bilhão, o maior já registrado pela instituição.

Durante a apresentação, o presidente Fernando Lemos afirmou que a atuação do banco está sustentada em três pilares: a consolidação como banco de capital aberto, a evolução para um banco cada vez mais inteligente — com investimentos em tecnologia e eficiência — e a projeção institucional “rumo a mais 100 anos”, reforçando a visão de longo prazo e sustentabilidade da marca.

Entre os indicadores positivos, a concessão de crédito atingiu volume recorde de R$ 54 bilhões ao longo do ano. Já os recursos administrados pelo Banrisul superaram R$ 21 bilhões. No recolhimento de impostos e contribuições, o banco alcançou a marca de R$ 3,2 bilhões, evidenciando sua relevância para as finanças públicas.

Lemos também destacou mudanças estruturais implementadas nos últimos anos, como a reestruturação do plano de carreira e a redução da jornada de trabalho de 8 para 6 horas diárias, sem prejuízo aos benefícios dos colaboradores. Segundo ele, as medidas integram um processo de modernização e valorização do quadro funcional.

O vice-governador Gabriel Souza participou do evento e ressaltou a importância estratégica do Banrisul para o Rio Grande do Sul. Em pronunciamento, reafirmou o compromisso do governo com a manutenção da instituição como ativo do Estado e destacou o papel do banco na geração de dividendos e no fortalecimento das receitas públicas.

